Nico: "Il mio gol non conta, c’è tanta amarezza"

di Marcello Giordano

E’ un gol amaro quello di Nicolas Dominguez. "Conta poco, quando si perde", spiega dopo il triplice fischio. Un finale di furia agonistica non può bastare per riscattare una gara sotto tono. L’occasione di mettere il fiato sul collo dell’Atalanta e di avvicinare la zona della classifica che può valere l’Europa è perduta, aspettando il risultato degli orobici con la Roma per capire se potrà esserci un’altra occasione. "C’è amarezza", spiega il numero otto. Non è così che il Bologna sperava andasse la trasferta di Verona, davanti a 4mila tifosi. E a prescindere il ko fa male pensando alla classifica: "Dovevamo vincere per dare continuità al percorso che stiamo facendo". Doveva vincere il Bologna per alimentare i sogni di Europa, quelli che culla nonostante stenti a dirlo. "Ora rimettiamoci al lavoro e rimbocchiamoci le maniche pensando alla Juventus".

Sperando che Atalanta-Roma non chiuda la porta ai sogni. A prescindere se c’è da rimboccarsi le maniche, e chiedersi il perché del passo indietro sul piano della prestazione, agonismo e atteggiamento. Il Verona la vince con la fame, giocandosi il tutto per tutto, quello che il Bologna riscopre solo quando è troppo tardi: " Nel primo tempo abbiamo fatto più fatica: tanto possesso palla, ma poca pericolosità e poche occasioni, loro sono andati più vicino al gol. Nel secondo tempo abbiamo cambiato intensità giocando più veloci e creando più occasioni, ma non è bastato".

Non basta questo Bologna e non basta la rete di Dominguez, il nuovo capitano, che segna la sua seconda rete, dopo quella con la Samp. Tanto basta per rendere l’annata in corso la migliore sul piano realizzativo per l’argentino. Non per sciogliere i dubbi relativi al futuro del centrocampista, che ancora non ha firmato il rinnovo di contratto, nonostante una proposta da 1,5 milioni netti a stagione fino al 2026. E’ un gol utile per provare a convincere il Bologna ad alzare la posta. Difficile che accada. Un gol inutile per alimentare la classifica, quella che, in caso d’Europa, potrebbe convincerlo a rimanere. E’ un gol utile per attrarre l’attenzione di possibili acquirenti tra Italia (Lazio e Fiorentina) e Spagna. "Il gol mi fa piacere perché non segnavo da tanto, ma in una partita finita così... Conta poco". La Juventus e il futuro sono le partite che contano di più: per Dominguez e per il Bologna.