Nico incontenibile, Jaiteh brilla

Mannion 8.5 (in 25’ 44 da due, 45 da tre, 77 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 5 assist) Semplicemente incontenibile per la difesa della Reyer.

Belinelli 6.5 (in 21’ 24 da due, 27 da tre, una persa, un assist) Nonostante la percentuale al tiro da tre punti non sia brillante, non forza nulla.

Pajola 6.5 (in 7’ un rimbalzo, una persa, 2 assist) Nei pochi minuti in cui gioca mette in campo la sua efficace difesa.

Bako 6 (in 13’ 12 da due, 4 rimbalzi) Per lui si rispolvera la vecchia sufficienza di bandiera, ma da uno straniero è lecito chiedersi molto di più.

Jaiteh 7.5 (in 25’ 610 da due, 25 ai liberi, 9 rimbalzi, una persa) A questo livello i giochi a due tra lui e Teodosic non trovano ostacoli.

Lundberg 6.5 (in 18’ 22 da due, 13 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist) Un’altra buona iniezione di fiducia per chi non è ancora in ordine fisicamente.

Hackett 6.5 (in 7’ 11 da due, 01 da tre, 12 ai liberi, un rimbalzo, una recuperata, un assist) Non doveva giocare, ma da bravo soldato se chiamato in causa non si tira indietro.

Mickey 6 (in 20’ 03 da due, 02 da tre, 5 rimbalzi, 2 recuperate, un assist) Anche nel suo caso è lecito chiedersi qualcosa in più.

Weems 7 (in 24’ 24 da due, 35 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 3 recuperate) Conferma di essere in un buon momento di forma producendo tante buone cose che le statistiche non registrano.

Teodosic 7 (in 19’ 15 da due, 23 da tre, 34 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 4 assist) Prende un tecnico per proteste e per come sono stati gestisti i contatti è difficile dargli torto. Anche perché quando è lui a giocare sporco non gli viene perdonato nulla, per il resto il solito leader che sa come aprire le partite.

Abass 6.5 (in 21’ 01 da tre, 5 rimbalzi, un assist) Un buon lavoro in difesa e a rimbalzo, che probabilmente avrebbe meritato anche qualche fortuna in più in attacco.

