Nicola e Stefan in coro: "Il merito è di Motta"

di Marcello Giordano

E’ la vittoria di Thiago Motta. Nicola Sansone e Stefan Posch lo rimarcano a chiare lettere. Loro segnano, ma i tre punti sono di chi ha creduto in loro non solo a parole, non concedendo alibi alla squadra in emergenza e chiedendo risposte. "Ringrazio il mister che in settimana mi ha elogiato e mi ha dato fiducia, io mi sono fatto trovare pronto", spiega Sansone, che ripaga il tecnico con il suo cinquantesimo gol nei top 5 campionati europei: "È un bel traguardo, potevo farne di più, ma non voglio fermarmi qui". Vuole fermarsi a Bologna, Sansone, nonostante un contratto in scadenza a giugno. La sua permanenza porterà il Bologna a cercare un innesto per l’ala sinistra solo in estate. Priorità al terzino (Reabciuk e Terzic in prima linea), in uscita Vignato e Kasius, ma se Sansone è questo, ben venga la sua permanenza. Un gol fatto, uno annullato, uno sfiorato e tante giocate preziose ad allungare l’Udinese e a favorire gli inserimenti dei compagni, con la firma in calce sull’impresa: "Volevamo questa vittoria, che a Udine mancava da sette anni. Anche una volta sotto sentivamo di poter invertire l’inerzia. L’Udinese è una squadra molto fisica, ma giocando il nostro calcio, con palla a terra, sapevmo di poter rimontare. Abbiamo avuto la giusta mentalità". Ma pure un Sansone in più, una grande prova da Ferguson e Moro, uno Skorupski finalmente determinante.

Poi Posch, al secondo gol da tre punti dopo quello con il Torino, l’uomo scoperto da Thiago Motta. Ed è da lui che il difensore austriaco torna per spiegare una vittoria difficile da pronosticare alla vigilia e dopo i primi 15 minuti: "Il mister è molto bravo nel gestire lo spogliatoio: sa farci sentire tutti importanti. Oggi abbiamo lottato tutti, eravamo tutti pronti. Questa è una vittoria importante per i tre punti e per il morale".

Non vuole fermarsi, il Bologna, che mette nel mirino Lazio e Cremonese, per provare a passare il turno in Coppa e salire a quota 25 in campionato, a -2 dal record dei 27 punti della passata stagione. E chi l’avrebbe detto, dopo l’inizio di di campionato e le prime settimane targate Motta. Intanto Posch, non è più un oggetto misterioso ma una certezza: "Il mio obiettivo personale è continuare a dare il massimo, essere utile al gruppo magari andando in rete come oggi e crescere tanto in allenamento. A livello di gruppo dobbiamo ragionare di gara in gara. Tra una settimana al Dall’Ara arriverà la Cremonese reduce da un cambio in panchina. Ma giocheremo per portare a casa i tre punti e scalare la classifica".