Niente gerarchie: in campo chi merita

Con l’Udinese, dalla panchina si sono alzati Orsolini, Dominguez, Soriano, Medel e De Silvestri. Da Udine, questo è stato il commento: "Avercene". Tante volte, in passato, lo si è detto pure a Bologna, guardando in casa d’altri. Già perché Orso, è il miglior marcatore della gestione Motta con 7 reti: ma l’addome duole e Motta ha costruito un impianto in grado di prescindere dagli interpreti. Vedere per crede il caso Arnautovic, autore di 15 reti nella passata stagione e di 8 in 16 gare in quella attuale. Eppure il Bologna ha fatto più punti senza il numero nove, ritrovando un Barrow autore di 3 reti stagionali e di un solo gol negli ultimi 5 mesi e mezzo, sfruttando Sansone falso nove (in gol a Udine) e Zirkzee (un solo gol). Davanti c’è stato spazio anche per Ferguson e Soriano, falsi nove. Ma vera è la vocazione del Bologna di spremere gol da chiunque, tutti chiamati a inserirsi, a occupare gli spazi aperti dai compagni: è qui la festa. Il reparto avanzato, complice l’emergenza infortuni che ha bloccato Arnautovic, Sansone, Zirkzee e Orsolini, è quello che Motta ha ruotato maggiormente, con il coinvolgimento sugli esterni di Aebischer (in gol con il Sassuolo), Kyriakopoulos e Soriano. Ha spremuto il massimo da tutti, Motta. In primis da Orsolini, dal quale si attende una risposta alla proposta di rinnovo del contratto in scadenza al 2024.