Niente notte in ritiro Incognita Schouten

Gli ultimi dettagli di formazione Thiago Motta li sistemerà questa mattina, dopo avere radunato la squadra a colazione a Casteldebole. Niente notte in ritiro, come già sperimentato dal tecnico in altre circostanze. L’undici anti Atalanta, viste le assenze di Bonifazi, De Silvestri, Arnautovic, Zirkzee e Barrow, è quasi obbligato. Si tratta soprattutto di capire chi interpreterà il ruolo di ‘finto centravanti’ al centro dell’attacco: nell’ipotesi di 4-3-3 il primo indiziato resta Sansone, con Orsolini a destra e Soriano sull’altra corsia. A centrocampo occhio all’outsider Schouten, che può insidiare il posto di Ferguson o Dominguez. Non avendo comunicato ieri la lista dei convocati Vignato e Kasius restano tra color che sono sospesi. Solo oggi sapremo se Thiago li convocherà o se continuerà nel solco della doppia esclusione.

In panchina ci sarà spazio per alcuni ragazzi della Primavera.

