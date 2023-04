Niente pazzie, Inter: difendi il tuo tesoretto

di Mattia Todisco

Agitazione fa rima con vigilia. Di Champions, d’Europa. C’è il sogno di arrivare tra le prime quattro d’Europa, non è cosa da tutti i giorni. All’Inter è accaduto due volte da inizio millennio, una contro un’italiana (e non è andata benissimo) nel 2003. C’è quindi la paura del bis, ma anche la voglia di rivalsa. La stessa che accompagna i giocatori pensando all’annata in corso. In campionato si raccolgono delusioni, la Coppa è la scena del riscatto. Nemmeno Inzaghi, nella conferenza della vigilia, ha potuto negare quanto il cammino in A sia deludente. L’idea che viene invece respinta al mittente è quella di un gruppo che dedica maggiori energie alla Champions perché in questa vede una vetrina maggiore o per le incertezze in vista del futuro. Contro il Monza gli unici titolari senza contratto per il prossimo anno erano due su undici, De Vrij e Lukaku. Difficile pensare che possano aver influenzato il risultato, nonché quelli precedenti. Non sono nemmeno stati tra i peggiori. Il problema dell’Inter è che stanno facendo male anche quelli che hanno in tasca accordi pluriennali, particolarmente in attacco. Non in Europa, però. Quando parte la musica della Champions i nerazzurri pescano tutti i jolly. Li cercano meglio, si vanno prendere quella sorte che tiene imbattuto Onana per sei partite, anche in azioni (vedi il ritorno col Porto agli ottavi) in cui gli avversari colgono due legni in pochi secondi. O a Lisbona, con Dumfries che salva sulla linea, ancora Onana impegnato all’ultimo secondo in una parata determinante. Il camerunese si è preso un posto da titolare in autunno al posto di Handanovic e sta dimostrando di valere la chiamata dell’Inter. Ha personalità, anche troppa come è sembrato ieri quando per evitare un possibile scontro fisico con Brozovic durante il "torello" sono dovuti intervenire Lukaku e D’Ambrosio, nell’unico quarto d’ora dell’allenamento aperto alla stampa. Nelle alte sfere interiste minimizzano: meglio la tensione alta che un gruppo troppo tranquillo, magari appiattito sullo 0-2 guadagnato in trasferta. Inzaghi lo ha detto: non c’è da gestire. Il Benfica è una belva ferita da tre sconfitte consecutive, nel pieno di un calo che non aveva mai avuto in stagione. Resta però un gruppo da oltre cento gol, che ha fermato due volte il Paris Saint-Germain e annientato la Juventus. Guardia alta, quindi. Per il futuro del club e per quello immediato del tecnico, che saluterebbe all’istante in caso di clamoroso tonfo. "Esonero? Io non avrei resistito così a lungo", ha detto ieri l’ex presidente Moratti a un evento a Milano. Zhang è per la via diversa: i bilanci si fanno a fine stagione, pensiero condiviso con Beppe Marotta. Per allora sarà fondamentale aver messo in cassaforte un posto nella prossima Champions, più che nelle semifinali di questa. Ma è un proposito a cui si penserà a partire da domattina.