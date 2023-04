Non c’è pace in Fortitudo: Thornton sospeso

di Filippo Mazzoni

Poco brillante, infortunato a Torino e, adesso, pure sospeso. Il soggetto è Marcus Thornton.

La Fortitudo proprio non trova pace. La società, ieri, all’ora di pranzo, ufficializza il provvedimento nei confronti dell’esterno: "A seguito di comportamenti extra agonistici tenuti nei giorni scorsi, ha iniziato un procedimento disciplinare nei confronti del proprio tesserato Thornton Marcus Alexander. La società comunica di aver sospeso l’atleta, con effetto immediato, da ogni attività".

Balza agli occhi la motivazione, comportamenti extra agonistici, ufficializzata della stessa società. A far prendere la decisione alla società pare siano stati un paio di comportamenti del giocatore. Sabato la Fortitudo aveva lasciato Bologna per Torino alla vigilia della sfida con i piemontesi. E Thornton avrebbe lasciato il ritiro della Effe per far ritorno solo al mattino seguente, senza per altro lasciare motivazioni al riguardo a staff tecnico e dirigenti. Sceso poi in campo, Thornton ha giocato per 9’30’’ prima di uscire per infortunio, problema alla fascia del piede destro, che lo ha costretto a rimanere a riposo nel resto del match.

E proprio all’infortunio è però legata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso portando alla sospensione richiesta dalla società.

Lunedì il giocatore avrebbe dovuto presentarsi a un consulto medico specialistico, con lo staff medico biancoblù per affrontare il problema alla fascia del piede destro, ma alla fine non si è fatto vedere.

Un atteggiamento che ha mandato su tutte le furie la società portando alla sospensione, comunicata ieri mattina alla ripresa degli allenamenti anche al resto della squadra.

Thornton dovrà spiegare le motivazioni degli atteggiamenti in violazione al regolamento interno, con la società che a questo punto potrebbe avere validi motivi per chiedere l’eventuale rescissione unilaterale del contratto stesso. La questione Thornton, che va a sommarsi ai problemi fisici che bloccano Panni e Aradori e agli acciacchi degli altri elementi, porta la società a tornare sul mercato alla ricerca di un elemento tra gli esterni che possa rimpolpare una rosa ridotta al minino.