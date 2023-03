Non c’era il corner da cui arriva l’1-0 di Pirola Contatto Bradaric-Ferguson: era rigore netto

Pairetto 4,5. Al 7’ regala alla Salernitana il corner da cui nasce l’1-0 di Pirola: è Dia, e non Soumaoro, a toccare per ultimo il pallone. Ma il peggio lo combina al 41’, quando non punisce col penalty (e il giallo) Bradaric che si perde Ferguson in area, alza un po’ il braccio per recuperare lo spazio perduto, ma soprattutto manda la propria gamba destra a sbattere contro la gamba destra dello scozzese. L’arbitro non fa una piega, il Var non ritiene di richiamarlo al video. Il classico caso in cui sbagliano pesantemente in due. Non impeccabile anche nel finale quando cresce la tensione.