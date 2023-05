"Non è tutto da buttare La serie è aperta: dobbiamo dimostrarlo"

di Filippo Mazzoni

Tempo di verdetti per la Fortitudo. Alle 20,30 la Flats Service scende alla Milwaukee Dinelli Arena di Cento per affrontare in gara-due dei quarti la Tramec. Dopo la sconfitta nella sfida di domenica, Matteo Fantinelli e compagni non possono assolutamente permettersi un ulteriore passo falso per non vedere compromesso il possibile accesso alla semifinale.

L’obiettivo della Effe è vincere, per lasciarsi alle spalle il momento buio che dura ormai da troppo tempo e per pareggiare la serie. Dopo gara-uno di domenica il lavoro da fare era tanto, in primis migliorare la difesa e la presenza al rimbalzo, ma il tempo a disposizione per farlo è stato poco.

"C’è qualcosa da cambiare – conferma coach Matteo Angori –. Come ho detto ai ragazzi quella di domenica è stata una partita dove non è tutto da buttare, abbiamo fatto anche ottime cose, ma di certo 91 punti non li possiamo concedere, di conseguenza in difesa dobbiamo essere più aggressivi, e un po’ più determinati nel non concedere canestri facili, specie quando ancora non abbiamo raggiunto il bonus falli. I ragazzi sono consapevoli di questo e siamo fiduciosi". Gara-uno e due ravvicinate, ma difficile l’esperienza dei playoff insegna che si possa ripetere lo stesso copione tra le due sfide.

"La sfida di domenica ci ha dato delle indicazioni, noi le vogliamo fare nostre e farci trovare pronti. In una serie playoff, diversamente della gara secca, serve dimenticare quello che è successo: perdere di 1 o 18 non cambia nulla, e fare tesoro di quanto successo, si riparte da zero a zero".

Angori parla poi della convivenza offensiva più semplice di quella difensiva agli interni degli equilibri di squadra.

"Sì, dovremo essere bravi a nascondere i nostri piccoli difetti, ma sono sicuro che i ragazzi sapranno prendersi le proprie responsabilità".

A livello di formazione confermata integralmente la squadra di domenica, ma con un paio di allenamenti in più per inserire Banks nei meccanismi di gioco, così come dall’altra parte Cento ha avuto l’opportunità di far crescere l’intesa dell’ex Guido Rosselli con i nuovi compagni.

In Fortitudo è arrivato il momento, ora o mai più, di accendere quella scintilla che finora è mancata. Sempre costretta a rincorrere, la formazione di Angori deve dimostrare quel che vale e quelle che sono le sue potenzialità. Sotto 1-0 nella serie, troppo nervosa in campo, ma anche fuori, la Fortitudo deve cercare di imporre sul parquet il proprio gioco per non rischiare di andare fuorigiri come invece successo domenica sera, quando dopo 35’ a rincorrere, ma a contatto è sprofondata sotto i colpi della Tramec.

Direzione di gara affidata a Dori, Cappello e Cassina.

Diretta streaming su Lnp Pass Tv e radio su Nettuno Bologna Uno.