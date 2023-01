Non stop allo Sterlino: domani dopo la Rari tocca al ct Silipo

Sarà una giornata, quella di domani, tutta all’insegna della pallanuoto quello attende la piscina Sterlino. La giornata che attende la Rari Nantes Bologna vedrà, oltre alle due sfide di campionato delle formazioni senior, anche una riunione tecnica regionale e un allenamento collegiale femminile alla presenza del commissario tecnico del setterosa, Carlo Silipo, e dell’allenatore delle nazionali giovanili Giacomo Grassi.

Si comincia alle 15,30 con la sfida della rarigirls, attese dalla scontro salvezza con Como nella seconda giornata di ritorno di serie A1 femminile; si prosegue col confronto, alle 17,15, di serie C maschile tra Rari Nantes Bologna e Jesina, mentre l’intensa giornata si concluderà, prima con il confronto del commissario tecnico Silipo e del tecnico azzurro Grassi con gli allenatori delle rappresentative regionali e con i tecnici delle società, e poi con l’allenamento collegiale regionale che vedrà scendere in vasca le ragazze nate dal 2006 e seguenti.

Per il commissario tecnico e lo staff azzurro sarà l’occasione per fare il punto della situazione sul settore femminile ed eseguire un controllo dettagliato sull’attività della pallanuoto femminile in Emilia Romagna, così come a spot la federazione sta facendo in altre regioni.