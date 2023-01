Noutcho Sawa festeggia: diventa professionista

Bologna ha un nuovo pro del pugilato. Si tratta di Pamela Malvina Noutcho Sawa, atleta della Bolognina Boxe ed ex campionessa italiana nella categoria 64 chili élite. La trentenne di origini camerunensi, che ad agosto ha ottenuto la cittadinanza italiana, ha firmato il primo contratto da professionista con il team Promo Boxe Italia di Mario Loreni. La giovane boxeur si divide tra il ring e le corsie del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore dove lavora da alcuni anni come infermiera. Malvina ha cosi salutato la boxe dilettantistica nel migliore dei modi, con una vittoria a Bologna nel match clou del Santo Stefano Pugilistico, andato in scena il 26 dicembre. Sul quadrato dell’ex Sferisterio Malvina aveva sconfitto senza patemi la serba Aleksandra Vojovic. Ora per lei si aprono le porte del professionismo che potrebbero vederla giocare le sue carte anche per il titolo italiano. Combatterà nella categoria pesi leggeri, con l’esordio che è atteso a breve. Un ulteriore step per la carriera di Pamela Malvina Noutcho Sawa che ha saputo mostrare tutte le sue qualità offrendo una crescita tecnica impressionante grazie alla guida di Alessandro Dané e Franco Palmieri.

Gianluca Sepe