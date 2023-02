Nuova linfa Fortitudo: per Candussi scatta subito l’OraSì

di Filippo Mazzoni

La firma, i primi allenamenti, la presentazione e oggi l’esordio. Giornate intense per Francesco Candussi, il nuovo centro della Fortitudo che questo pomeriggio alle 18 al PalaDeAndre’ di Ravenna in casa dell’Orasì, sarà tra i protagonisti della quartultima giornata della prima fase di campionato. "Quando una squadra come la Fortitudo chiama, è difficile non prendere in considerazione la proposta. Questa è una realtà storica, giocare qui a basket è davvero bello, per la città e la tifoseria, chiamate come questa non possono che far piacere – conferma proprio il nativo di Palmanova – sono qui per dare il mio contributo alla squadra, cercherò di fare il massimo". Candussi entra in uno uno spogliatoio con tanti giocatori importanti come quello della Fortitudo. "L’approccio deve essere fatto con intelligenza, è la prima volta che cambio squadra a stagione in corso; ogni giocatore ha caratteristiche tecniche e caratteriali. Io ho tanta voglia di giocare, in allenamento sono partito forte, cercherò soprattutto all’inizio, in attesa di conoscere meglio i compagni, di aver impatto difensivo, in un roster come il nostro di grande qualità e talento". Serve una scintilla per accendere una Fortitudo che ha tutto per far bene, e la scintilla potrebbe essere proprio l’arrivo di Candussi, giocatore fortemente voluto da Luca Dalmonte che lo aveva avuto proprio a Verona, ultima tappa nei passati 4 campionati e mezzo del lungo prima del suo approdo alla Effe.

"Ringrazio la società per la disponibilità economica e per aver assecondato un mio desiderio – conferma coach Luca Dalmonte – Diamo tempo a Candussi permettergli di ambientarsi ha fatto 5 ore di allenamento con la squadra, anche se vedo che il gruppo lo ha accolto molto bene. Con Ravenna sarà già in campo, per quanto? Il minutaggio di ogni giocatore è funzionale a quello che riesce a dare alla squadra". L’arrivo di Candussi alza le ambizioni della società. "Il suo arrivo non ci fa vincere le partite già giocate, adesso abbiamo un giocatore in più e cercheremo di girare la tendenza delle ultime 2 settimane". Una sorta di nuova stagione che comincia per la Effe, con le parole del coach biancoblù che poi vanno ad analizzare Ravenna, avversario di quest’oggi. "La sfida assume più di un significato, contro squadra che per altro ha cambiato radicalmente nelle ultime settimane con arrivi e partenze che hanno cambiato la squadra romagnola". L’arrivo di Candussi sembra aver riportato entusiasmo e lo percepisce sia dai tanti tifosi che seguiranno anche quest’oggi la squadra a Ravenna, sia della presenza della Fossa, andata ad incitare la squadra prima dell’allenamento di rifinitura di ieri.

Le altre gare: Mantova-Chiusi, Forlì-San Severo, Chieti-Udine, Nardò-Ferrara, Cividale-Rimini, Pistoia-Cento.

La classifica: Forlì 36, Pistoia 34, Cento 32, Udine 28, Cividale 24, Fortitudo Bologna e Rimini 22, Nardò 20, San Severo, Chiusi, Ferrara e Mantova 16, Ravenna 14, Chieti 12.