Nuovo record di gol e Nazionale Riccardo vuole chiudere alla grande il campionato della consacrazione

Nella gioia e nel dolore (sapendo che pur sempre di calcio stiamo parlando). Quando accende la partita con le sue giocate e quando s’intestardisce nei dribbling perdendo palloni banali. Quando festeggia un gol col sorriso di un bambino felice e quando vola a terra, con immancabile urletto di contorno, dopo un contrasto più rude del solito In due parole: Riccardo Orsolini. Nel Bologna che questa notte al Mapei Stadium ritrova il vice capocannoniere Arnautovic (al pronti via però in panchina), che alla voce centravanti potrebbe far prevalere le velleità di Zirkzee su quelle di Barrow e che ancora una volta dovrà a fare a meno dell’infortunato Sansone, come da molti mesi a questa parte brilla una sola certezza: Orsolini c’è.

Lo sa bene il Sassuolo, a cui il ragazzo di Ascoli in carriera con la maglia del Bologna ha già segnato 4 reti, una per anno solare, dal 2019 al 2022. Nell’ultimo viaggio dei rossoblù al Mapei Stadium Orso squassò la porta di Pegolo con una sassata che diede il la a un sontuoso 3-0. Era il 22 dicembre 2021, quei tre punti regalarono un girone d’andata record al Bologna di Mihajlovic e ad Orsolini il primo gol su azione in quel campionato. Oggi la musica è cambiata ed è diventata una sinfonia celestiale. Orsolini, col sigillo dal dischetto di Empoli, ha raggiunto la vetta della doppia cifra: 10 reti in campionato, impreziosite da tre assist. Non potevano non accorgersene i colleghi dell’Aic, l’Associazione italiana calciatori, che infatti qualche giorno fa lo hanno incoronato come ‘Mvp’ della serie A nel mese di aprile. Eppure siamo a maggio e del rinnovo di contratto, di cui si vocifera da mesi, ancora non c’è traccia.

I dirigenti rossoblù non hanno del tutto perso le speranze di trovare un accordo per allungargli il contratto in scadenza nel 2024, ma ormai è evidente a tutti che il continuo prendere tempo di Riccardo, che fin qui non ha accettato il tetto di 1,5 milioni netti a stagione propostogli dal club, ha sempre più i connotati del desiderio di stare alla finestra per poter salire su un altro treno. Se questo dovesse essere il suo destino è inevitabile che ciò accada in estate, quando cioè a Casteldebole confidano di poterne monetizzare la cessione senza scivolare a prezzi di saldo. Nell’attesa, se è vero che l’appetito vien mangiando, Orso non ha alcuna intenzione di farsi ingabbiare dai ragionamenti sul futuro.

Stanotte sfiderà a distanza Berardi, altro totem della fascia destra a cui Riccardo invidia il posto in Nazionale. Berardi ha 28 anni, Orsolini 26, ergo per il rossoblù c’è ancora tutto il tempo di tornare a spiccare il volo in azzurro convincendo il cittì Mancini a ridargli una chance. Prima però c’è un campionato da chiudere alla grande.

Massimo Vitali