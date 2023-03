Obradovic: "Chiudiamo i conti"

Il Monaco non revoca la sospensione a Mike James per cui, salvo ripensamenti dell’ultima ora, il giocatore non prenderà parte alla gara di oggi tra la squadra del Principato di Monaco e la Virtus.

La stampa francese ieri ha fatto chiarezza sui motivi per cui il club monegasco è arrivato a questa decisione raccontando come dopo la gara contro il Panathinaikos, disputata l’8 marzo, abbia fatto le ore piccole con l’ex compagno di squadra Dwayne Bacon, alzando anche un po’ troppo il gomito.

Il giocatore non è sceso in campo nella gara successiva di Eurolega a Vitoria, ufficialmente per un problema a un dito della mano destra, e nei prossimi giorni la società prenderà la decisione definitiva.

In ogni caso l’argomento è tabù per il coach monegasco Sasa Obradovic, che sta accompagnando la squadra nella costante crescita europea.

"Abbiamo avuto un periodo stressante la scorsa settimana – spiega Obradovic – e stiamo ancora cercando di recuperare. Questa partita contro la Virtus potrebbe essere il nostro biglietto per i playoff, quindi il nostro obiettivo principale è batterli sul nostro campo. Anche la V nera ha la possibilità di avanzare, quindi dobbiamo vincere questo incontro, qualunque cosa accada".