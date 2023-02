Il primo mondiale arriva dopo sette secondi posti: a Courchevel lo svizzero Marco Odermatt (1’47“05) trova la gara perfetta, vince l’oro iridato della discesa libera ed è il primo successo nella disciplina. E si lascia alle spalle nella gara più importante l’eterno rivale Aleksander Kilde, secondo davanti al canadese Cameron Alexander. Nessuna medaglia per l’Italia maschile: il migliore è stato l’altoatesino Florian Schieder, settimo al traguardo, ottavo posto Dominik Paris. Matteo Marsaglia, quindicesimo, ha annunciato per fine stagione il ritiro. Classe 1985, un figlio e un altro in arrivo ha annunciato di voler fare soprattutto il papà.