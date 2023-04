Oggi Arna può tornare in gruppo

Forse è il gran giorno: salvo sorprese, oggi Arnautovic potrebbedovrebbe porre fino alla lunga anticamera del lavoro a regime ridotto e tornare in gruppo. Anche i verbi vanno soppesati quando si parla del ritorno alla normalità del calciatore più strategico della rosa. Arna l’ultima volta è uscito di scena il 18 marzo all’Arechi per la lesione dell’estensore breve delle dita del piede destro. In precedenza, tra gennaio e febbraio, si era arreso a un edema osseo del piede e a uno stiramento di un muscolo dell’anca. L’obiettivo è riuscire a inserirlo in extremis tra i convocati per la Juve.