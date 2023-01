Oggi come premio un giorno di riposo

Motta premia il Bologna: giornata libera, quella di oggi, per i rossoblù, che non era prevista. Ma data l’emergenza e i tre punti alla Dacia Arena, il tecnico ha voluto dare un riconoscimento alla squadra che tornerà ad allenarsi domani: in gruppo rientrerà Zirkzee, disponibile per la Coppa Italia con la Lazio. Rientreranno pure Dominguez e Medel, con Barrow e Soriano possibili titolari insime a Sosa. Insomma, un minimo di turn over potrebbe esserci. Restano indisponibili Arnautovic, Bagnolini, Bonifazi e De Silvestri. Intanto ieri la Primavera di Vigiani ha battuto 3-2 il Cagliari: in gol Raimondo urbanski e Anatriello.

m.g.