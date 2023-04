Oggi Napoli aspetta Pesaro

Normalmente nelle due ultime giornate non ci sono né anticipi né posticipi. Questa volta vi è una piccola eccezione con Napoli che alle 19 ospiterà Pesaro. La cosa non è piaciuta più di tanto agli altri club sono impegnati nella lotta per non retrocedere, ma la richiesta per non dire l’imposizione è arrivata dalla prefettura partenopea che per motivi di ordine pubblico visto che domani il Napoli calcio potrebbe vincere il terzo scudetto.

Le altre gare: oggi Napoli-Pesaro. Domani Trento-Venezia; Trieste-Verona; Varese-Scafati; Brescia-Brindisi; Sassari-Reggio Emilia; Tortona-Milano.

La classifica: Virtus Bologna 44; Milano 42; Tortona 36; Venezia e Sassari 32; Trento e Brindisi 28; Pesaro e Brescia 26; Scafati e Treviso 22; Varese (-11) 21; Trieste, Reggio Emilia e N