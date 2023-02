Semaforo rosso? No, giallo. Ma solo per ieri. Il via libera, infatti, dovrebbe arrivare oggi: Riccardo Orsolini, che dopo avere saltato il primo allenamento settimanale ha lavorato a parte anche nella giornata di ieri, confida di potere tornare a disposizione di Thiago Motta già nella giornata odierna, quando il tecnico brasiliano inizierà a lavorare sull’undici che domenica pomeriggio affronterà il Monza. Oltre a Orsolini, non hanno partecipato all’allenamento a porte aperte di ieri anche Posch, Ferguson, Zirkzee e Sosa. Da Casteldebole, però, rassicurano: tutto in ordine, solamente gestioni personalizzate in base ai rispettivi carichi di lavoro. Ergo: per Monza non ci saranno problemi.

Proprio in vista della gara di domenica, si rivede Lorenzo De Silvestri: ieri allenamento col gruppo, con Lollo che sogna una convocazione in Serie A che gli manca dal 12 novembre. Dopo tre mesi, dunque, De Silvestri è pronto a tornare a disposizione di Motta. Differenziato per Sansone, Arnautovic e Soumaoro, con quest’ultimo che provato a lavorare anche sul campo, terapie, invece, per Bonifazi. Oggi ci sarà da testare la condizione di molti; lo si farà con una seduta a porte chiuse a Casteldebole.

Giacomo Guizzardi