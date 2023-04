Oggi Scafati ospita Brindisi per risalire

Si chiude oggi la decima giornata di ritorno, con Scafati che ospita Brindisi in una gara dove i padroni di casa hanno bisogno dei due punti per lasciare Verona all’ultimo posto e compiere un passo in avanti importante verso la salvezza. I pugliesi, invece, cercano una vittoria che li porti in corsa per i playoff. Al vertice Milano ha accorciato a un solo successo lo svantaggio con la Virtus nella lotta per il primo posto.

La classifica: Virtus 38; Milano 36; Tortona 34; Sassari 30; Varese 28; Brindisi, Trento e Venezia 26; Pesaro 24; Brescia 22; Trieste e Treviso 20; Reggio Emilia e Napoli 18; Scafati e Verona 16.