Ojeleye e Shengelia, che grinta

Mannion 5 (in 23’ 27 da due, 03 da tre, 3 rimbalzi, una persa, una recuperata, 5 assist). Ha un’attenuante che gli risparmia un voto ancora più basso: gli avversari possono abbatterlo in tutti i modi senza che fischino un fallo.

Belinelli 8 (in 26’ 13 da due, 69 da tre, 66 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 4 assist). Una grande partita da chi a 37 anni è ancora un campione anche a questi livelli.

Bako 5 (in 26’ 13 da due, 77 ai liberi, 3 rimbalzi, 3 recuperate, un assist). Perfetto ai liberi si porta dietro una difesa inconsistente.

Jaiteh 4 (in 10’ 25 da due, una recuperata). Continua ad avere un atteggiamento indolente non capendo che la brutta figura è tutta sua con gli avversari che gli mangiano in testa.

Lundberg 4 (in 14’ 01 da due, 02 da tre, un rimbalzo, una persa, una recuperata). Completamente fuori dalla partita.

Shengelia 7 (in 25’ 25 da due, 11 da tre, 33 ai liberi, 6 rimbalzi, 2 perse, 3 assist). Tante buone cose, ma dalle parti dell’area predica nel deserto.

Hackett 6,5 (in16’ 02 da due, 14 da tre, 22 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, una recuperata, 4 assist). Anche lui è un condottiero che, però, Scariolo è costretto a dosare tra Eurolega a campionato.

Mickey 4,5 (in 19’ 03 da due, 01 da tre, 6 rimbalzi, una persa). Il numero di rimbalzi catturati da l’impressione che sia dentro la partita, ma quello che ha fatto vedere in campo dice l’esatto opposto.

Weems 6 (in 15’ 01 da due, 14 da tre, un rimbalzo, una recuperata). E’ una vecchia volpe e ci mette tanta esperienza. Non fa errori e fa la cosa più giusta di tutte: lasciare il giusto spazio a chi farebbe canestro anche da casa sua.

Ojeleye 7 (in 17’ 34 da due, 45 da tre, un rimbalzo, una persa, un assist). Rientra dopo un infortunio ed esprime tutto il suo potenziale duellando con i muscoli e con i centimetri avversari.

Abass 5,5 (in 8’ 01 da due, 2 rimbalzi, una persa). Sta poco in campo e fa quel che può sapendo che c’è ancora del lavoro da fare per tornare a essere impattante pure in Eurolega.

Massimo Selleri