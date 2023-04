Ojeleye fa vedere i muscoli

Belinelli 8 (in 24’ 11 da due, 510 da tre, 45 ai liberi, un rimbalzo, una persa, una recuperata, 2 assist). A dimostrazione del fatto che il suo essere al top non è affatto paragonabile ad una semplice meteora, continua nel suo periodo di grande forma. Bako 6 (in 5’ 12 da due, 2 rimbalzi). Solo 5’ sono sufficienti per dimostrare a Scariolo che, ancora una volta. non è serata. La sufficienza arriva dal fatto che una vittoria come questa non può essere macchiata da voti negativi.

Jaiteh 7 (in 15’ 56 da due, 37 ai liberi, 4 rimbalzi, una persa). Sfodera una prestazione importante, proprio quando la squadra aveva bisogno di lui. In controtendenza rispetto agli ultimi mesi.

Lundberg 6.5 (in 21’ 02 da due, 3 rimbalzi, 3 assist). Fa tante cose in campo che le statistiche non registrano a partire da una difesa che non lascia tanti spiragli agli avversari.

Shengelia 7.5 (in 27’ 47 da due, 12 da tre, 45 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 recuperate, 7 assist). Un giocatore essenziale per una squadra che in quel ruolo non ha tante alternative. Si sciroppa quasi tutta la partita mostrando sempre grande intelligenza. Hackett 8.5 (in 34’ 77 da due, 24 da tre, 59 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 10 assist). Davanti al papa Rudy, ex Nba con i Nets e poi ex Forlì, Livorno e Reggio Emilia, e contro la sua ex squadra sfodera una prestazione da grande campione quale è.

Mickey 6 (in 24’ 24 da due, un rimbalzo, 2 perse, una recuperata, un assist). Anche in questo caso una sufficienza in una serata dove la partita la fanno i compagni e lui spesso guarda. Weems 6.5 (in 24’ 13 da due, 5 rimbalzi, una persa, 2 recuperata). Una buona difesa e qualche idea utile in attacco.

Ojeleye 7 (in 25’ 13 da due, 13 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi, una recuperata). Mette in mostra tutta la sua potenza. Tanta roba per chi dovrebbe vestire questa maglia anche nella prossima stagione. L’unico rilievo è che a volte dovrebbe osare di più, ma stasera va bene anche così.

Massimo Selleri