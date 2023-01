Ojeleye ha lo spirito guerriero

Pajola 6 (in 17’ 22 da tre, 2 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 4 assist). Gara al pelo della sufficienza, dato che non forza nulla e cerca di rendersi utile in difesa, ma non può essere più considerato un novizio, adesso anche lui deve dare una mano consistente.

Bako 4,5 (in 16’ 35 da due, 12 ai liberi, un rimbalzo, un assist). C’è davvero poco sostanza per un giocatore che con la sua agilità dovrebbe portare a spasso tutti gli avversari.

Jaiteh 4,5 (in 18’ 46 da due, 12 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata). Cifre buone, ma anche nel suo caso chi gli sta di fronte fa il bello e il cattivo tempo.

Lundberg 4 (in 15’ 02 da due, 03 da tre, 34 ai liberi, un rimbalzo). Praticamente non pervenuto.

Shengelia 5 (in 24’ 24 da due, 01 da tre, 02 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, una recuperata, un assist). Ci prova a far valere il suo fisico, ma non intimidisce più di tanto. E’ qui anche per aiutare i compagni a capire e a superare le difficoltà di una competizione che rappresenta il top in Europa e se non lo fa diventa un problema per tutti.

Hackett 5,5 (in 24’ 01 da due, 12 da tre, 34 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 4 assist). Ci prova, ma non ci riesce e in ogni caso almeno nell’atteggiamento non tra i peggiori.

Mickey 4 (in 17’ 14 da due, 01 da tre, 12 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse, un assist). Anche lui non trova la via del parquet e con la testa rimane nello spogliatoio.

Weems 6 (in 15’ 23 da due, 11 da tre, un rimbalzo). Uno dei pochi a rispondere presente limitandosi a svolgere il compitino. Ojeleye 6,5 (in 28’ 44 da due, 13 da tre, 5 rimbalzi, una recuperata). Buone cifre e lo spirito giusto di chi deve adattarsi anche per sopperire alle difficoltà altrui.

Teodosic 8 (in 26’ 35 da due, 57 da tre, 66 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, un recuperato, 12 assist). A parte andare a rimbalzo per il resto fa tutto lui. Cifre praticamente perfette per una prestazione che avrebbe meritato davvero maggior gloria.

Massimo Selleri