Ojeleye può fare la differenza, ma deve imporsi di più Pajola poco reattivo, Belinelli senza fortuna

Mannion 5.5 (in 27’ 36 da due, 05 da tre, 33 ai liberi, un rimbalzo, 2 perse, 3 assist) Al di là dell’errore finale insiste troppo nel giocare da solo e nel cercare quel canestro pesante che non arriva.

Belinelli 5.5 (in 20’ 26 da tre, 33 ai liberi, una recuperata, 2 perse) Serviva una delle sua ‘magate’, ma in questa occasione anche lui non ha avuto particolare fortuna.

Pajola 5 (in 13’ 02 da due, 03 da tre, 2 rimbalzi, un assist) Stranamente poco reattivo in alcune situazioni, Scariolo cerca di dosarlo con il contagocce sapendo che è soprattutto in Eurolega che non si può fare a meno del suo contributo.

Bako 5 (in 13’ 22 da due, 02 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 perse) Fa vedere buone cose alternate ad alcuni errori madornali. Il suo coach lo catechizza già nel primo quarto, ma la lezione non serve.

Jaiteh 5.5 (in 23’ 44 da due, 46 ai liberi, 10 rimbalzi, una persa, un recupero) Gioca una buona gara fino a 5’ dalla fine, poi inizia a commettere una serie di distrazioni che si riveleranno fatali per la sua squadra.

Lundberg 4.5 (in 25’ 12 da due, 02 da tre, 5 rimbalzi, 4 perse, 2 assist) L’impressione è che in questo momento non regga il doppio impegno, ma al di là delle giustificazioni la sua è stata una brutta prestazione anche quando la squadra era davanti.

Hackett 6.5 (in 15’ 01 da due, 23 da tre, 3 rimbalzi, 2 perse, un recupero) Preciso al tiro, allo stesso tempo ha cercato di imporre la calma a chi si era lasciato sorprendere dalla reazione di Brindisi. Purtroppo per lui e per la Virtus ha predicato nel deserto.

Mickey 5 (in 17’ 24 da due, 02 da tre, 11 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 perse) Parte bene, poi sparisce.

Camara sv (in 4’ 2 rimbalzi)

Weems 6 (in 20’ ½ da due, 26 da tre, 22 ai liberi, 2 rimbalzi) È quello che ha giocato meglio tra quelli che non hanno toccato il campo giovedì. Un bel segnale di maturità e professionalità.

Ojeleye 7.5 (in 23’ 55 da due, 22 da tre, 44 ai liberi, 7 rimbalzi, un recupero) Una prestazione del genere meritava maggior gloria. Resta il fatto che è in grado di fare la differenza sia in campionato che in Eurolega, anche se dal punto di vista del carattere dovrebbe imporsi un po’ di più.

m. s.