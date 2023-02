Ojeleye, rientro da campione

Mannion 6 (in 5’ 11 da due, 02 da tre, un rimbalzo). Gioca a partita decisa, ma va in campo con la faccia giusta.

Belinelli 8 (in 19’ 24 da due, 49 da tre, 44 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist). Non c’è molto dire semplicemente il migliore. Tra poco più di un mese compirà 37 anni, ma guardando a quello che combina non lo si direbbe affatto.

Pajola 7 ( in 21’ 12 da due, 11 da tre, 5 rimbalzi, una persa, 2 recuperate, 5 assist). Tanta difesa e una maturità non indifferente nel gestire la squadra in attacco.

Jaiteh 6,5 (in 17’ 23 da due, 02 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist). Si mette al servizio della squadra e sotto canestro sono guai per Tortona.

Shengelia 7,5 (in 19’ 78 da due, 03 da tre, 45 ai liberi, 2 rimbalzi, 3 perse, 3 assist). L’unica pecca è che forse ha insistito un po’ troppo nel tiro da tre, ma anche con questo neo la sua resta una prestazione da incorniciare.

Hackett 6,5 (in 22’ 12 da tre, 22 ai liberi, 3 rimbalzi, una persa, 3 assist). Tanta difesa e buone scelte in attacco. Due aspetti positivi macchiate da qualche fallo inutile.

Mickey 7 (in 18’ 15 da due, 12 ai liberi, 7 rimbalzi, una recuperata, un assist). Anche lui la ritrovando la forma dei momenti migliori. Una prova positiva soprattutto a rimbalzo, una fase del gioco che spesso è stato il tallone d’Achille della sua squadra.

Camara 6 (in 5’ 12 da due, una persa, una recuperata, un assist). Anche lui sale a partita già decisa e si fa trovare pronto.

Weems 7 (in 28’ 45 da due, 03 da tre, 35 ai liberi, 3 rimbalzi, una recuperata, un assist). A livello italiano è una sicurezza. Preciso in attacco, tignoso con gli avversari e molto collaborativo in panchina dove dà sempre consigli a chi è meno esperto.

Ojeleye 7,5 (in 15’ 23 da due, 23 da tre, 12 ai liberi, 5 rimbalzi, una persa). Torna da un infortunio e gioca un partitone.

Teodosic 7 (in 14’ 37 da tre, 4 rimbalzi, una recuperata, 3 assist). Sta in campo giusto per dare la zampata iniziale poi fa lo spettatore partecipante.

Abass 6 (in 17’ 01 da tre, 2 rimbalzi, 3 assist). Un altro passo avanti.

m. s.