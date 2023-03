Ojeleye, sostanza e personalità

Mannion 5,5 (in 18’ 13 da due, 14 da tre, un rimbalzo, una recuperata, 3 assist). Gravi errori difensivi a cui mette solo parzialmente mette una pezza in attacco.

Belinelli 8 (in 25’ 12 da due, 916 da tre, 33 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 assist). Una partita da grande campione qual è. Un bel manifesto di come la disciplina e la durezza mentale possano rallentare lo scorrere dell’età.

Jaiteh 6 (in 21’ 13 da due, 02 ai liberi, 7 rimbalzi, una persa, 2 asisst). Ci mette un po’ di consistenza a rimbalzo, cosa di cui ha bisogno la Virtus.

Lundberg 5 (in 19’ 13 da due, 01 ai liberi, 2 rimbalzi, una persa, 4 assist). Si vede che è ancora lontano dalla forma migliore dopo l’influenza che non gli ha dato tregua.

Shengelia 7 (in 16’ 12 da due, 01 da tre, 58 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, una recuperata, 5 assist). Dopo i tanti straordinari si pensava che Scariolo gli desse un turno di riposo, ma senza di lui non si vince.

Hackett 6,5 (in 21’ 23 da due, 03 da tre, un rimbalzo, 2 perse, una recuperata, 3 assist). Gioca mezzo acciaccato, ma è l’unico che ha ben chiaro cosa significa la parola difendere.

Mickey 6 (in 23’ 56 da due, 11 ai liberi, un rimbalzo, una persa). La sintesi della partita della Virtus quanto di buono fatto nella metà campo offensiva è in parte perso quando è Tortona ad avere la palla in mano.

Weems 7 (in 23’ 55 da due, 12 da tre, 4 rimbalzi, una persa, 2 assist). Tanti minuti in campo e un contributo fondamentale in una squadra che fa ancora fatica a digerire la differenza tra campionato ed Eurolega. A partire dagli arbitri e lui è uno dei più bravi a non perdere la pazienza.

Ojeleye 7 (in 21’ 23 da due, 35 da tre, 23 ai liberi, 6 rimbalzi, una persa, 2 assist). Gioca un ruolo fondamentale in una squadra dove gli equilibri non sono facili e dove spesso si commettono troppe disattenzioni. Abass 6 (in 13’ 01 da due, 01 da tre, 2 rimbalzi, un assist). Tanto lavoro in difesa, uno dei pochi ad applicarsi veramente.

m. s.