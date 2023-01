Olimpia, nuovo ko Vola il Panathinaikos

Ieri si è giocata la prima parte del ventunesimo turno di Eurolega con l’Olimpia che ha rimediato l’ennesima sconfitta.

Oggi è in calendario un derby con dei trascorsi non proprio tranquilli con la Stella Rossa che ospiterà il Partizan in una gara importante anche in chiave playoff.

Le altre gare: Real Madrid-Barcellona 91-86 (dopo un supplementare), Alba Berlino-Valencia 88-94, Monaco-Milano 101-88, Panathinaikos-Zalgiris 89-65, Villeurbanne-Fenerbahce 91-77. Oggi: Stella Rossa-Partizan, Baskonia-Efes, Olympiacos-Maccabi.

La classifica: Real Madrid 28; Olympiacos, Fenerbahce Istanbul, Monaco e Barcellona 26; Zalgiris Kaunas 24; Baskonia e Maccabi Tel Aviv e Valencia 22; Efes Istanbul e Stella Rossa Belgrado 20; Partizan Belgrado e Virtus Bologna 18; Bayern Monaco, Asvel Villeurbanne e Panathinaikos 16; Alba Berlino e Milano 12.