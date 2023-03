Ora la Stella Rossa può utilizzare Campazzo

L’Eurolega ha dato il via libera alla Stella Rossa per l’utilizzo di Facundo Campazzo. Il tesseramento dell’argentino era stato congelato per alcune inadempienze del club serbo, ma la situazione si è risolta e l’esterno ex Dallas Maweriks e Denver Nuggets esordirà con la maglia biancorossa stasera in casa del Bayern Monaco.

La formazione di Dusko Ivanovic è una diretta concorrente della Virtus per la conquista di quell’ottavo posto che garantisce la partecipazione alla prima competizione continentale anche nella prossima stagione. Questo il programma della giornata.

Le gare: oggi Bayern Monaco-Stella Rossa Belgrado, Barcellona-Zalgiris Kaunas, Panathinaikos Atene-Efes Istanbul, Partizan Belgrado-Alba Berlino, Monaco-Maccabi Tel Aviv. Domani: Fenerbahce-Virtus Bologna, Villeurbanne-Real Madrid, Baskonia-Valencia, Milano-Olympiacos Pireo.

La classifica: Olympiacos 36; Real Madrid e Barcellona 34, Fenerbahce e Monaco 30; Partizan Belgrado, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Valencia e Zalgiris Kaunas 26; Efes Istanbul e Virtus Bologna 24; Stella Rossa Belgrado 22; Milano e Bayern Monaco 18; Panathinaikos e Villeurbanne 16; Alba Berlino 14.