Orazi infortunato, la Geetit a Pineto in emergenza

Non ci voleva proprio: la buona sorte gira le spalle alla Geetit sul più bello. Neppure il tempo di tornare in corsa playoff con una striscia di tre successi in quattro gare, che dall’infermeria arrivano cattive notizie per coach Marzola e i suoi ragazzi. A Pineto, questa sera alle 20.30, Bologna si presenterà in emergenza sul campo della seconda della classe. Il centrale Michele Orazi, sempre tra i migliori in campo e riferimento fondamentale per il sistema muro-difesa, non ci sarà a causa di una distorsione alla caviglia accusata nel primo set dell’ultimo turno con Montecchio (non pareva nulla di grave tanto è vero che aveva concluso regolarmente il match) e che lo costringerà al forfait e ad almeno una settimana di terapie all’Isokinetic. Nessuna lesione, la speranza è quella che il centro possa tornare la prossima settimana con San Donà ma non ci sono certezze e si navigherà a vista.

Non bastasse, ieri ha saltato l’allenamento anche l’altro centrale titolare: Riccardo Ballan, influenzato e in dubbio. La Geetit sarà quindi in emergenza, con Grottoli pronto a subentrare e far coppia con Ballan o con il giovane Leonardo Bandieri, che sarà aggregato in prima squadra dal settore giovanile. Peccato, perché Pineto, nonostante la classifica è reduce dal ko di Belluno (che la Geetit aveva espugnato per 3-2 due settimane fa e non pareva inattaccabile. Coach Marzola non intende comunque partire battuto: "Siamo in corsa per i playoff, settimi a pari punti con Garlasco. Al netto dei problemi a Pineto vogliamo giocarcela e a misurare il nostro il livello, perché ai playoff è contro formazioni di questo calibro che dovremo giocarcela". Occhi puntati anche sugli altri campi, con la speranza che Garlasco non strappi punti con la quarta Macerata e che la terza Savigliano fermi Belluno. Perché Bologna è settima ma a un solo punto dalla quinta piazza. Pineto è uno degli ultimi scogli prima delle ultime cinque giornate, che rappresenteranno una volata fatta di scontri diretti.

Le altre gare: Garlasco-Macerata, San Donà di Piave-Fano, Savigliano-Belluno, San Giustino-Brugherio, Mirandola-Monselice, Montecchio-Maggiore Parma.

La classifica: Vigilar Fano 52; Abba Pineto 47; Monge Gerbaudo Savigliano, Med Store Tunit Macerata 41; Da Rold Logistics Belluno, ErmGroup San Giustino 32; Moyashi Garlasco, Geetit Bologna 31; Wimore Parma 29; San Donà di Piave, Gamma Chimica Brugherio 20; Sol Lucernari Montecchio Maggiore 19; Stadium Mirandola 14; Tmb Monselice 11.

Marcello Giordano