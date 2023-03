Ore 18 alla Longo: De Akker-Quinto vale per la salvezza

Fondamentale sfida salvezza per la De Akker. La formazione di Federico Mistrangelo scende in vasca, alle 18 alla Longo con il Quinto. Acciacchi a parte, formazione al completo per i bolognesi che puntano a centrare una vittoria importante nel proprio percorso salvezza, contro un’avversaria difficile, ma non imbattibile.

Le altre gare: Bogliasco-Trieste, Palermo-Catania, Savona-Brescia, Ortigia-Recco, Posillipo Napoli-Salerno, Anzio-Roma.

La classifica: Recco 58, Brescia 55, Ortigia 47, Palermo 41, Savona 38, Trieste 37, Quinto 28, Anzio 20, Posillipo Napoli, Roma e De Akker Bologna 18, Salerno 13, Catania 10, Bogliasco 5.

In serie A2 impegno in trasferta perMarco Risso sarà impegnata alle 19 a Busto Arsizio con il Como per una sfida molto importante in chiave salvezza. Bolognesi in formazione decisamente rimaneggiata viste le assenze di De Simon squalificato e Moscardino infortunato.

Scende infine in vasca anche la serie C, con la Rari Nantes che ospita il Moie alle 16,30 alla piscina Sterlino, mentre la Persicetana riceve alle 19,30 alla Longo il Fermo.

f. m.