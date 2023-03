Ore 19 a Praga: per l’ultima uscita Ticchi deve rinunciare a Zandalasini e Dojkic

PRAGA (Repubblica Ceca)

Ultima sfida di Eurolega per la Virtus. Le ragazze di Giampiero Ticchi chiudono, alle 19 alle Kralovka Arena di Praga (e in diretta sul canale youtube Fiba-Eurolega Woman) la prima partecipazione alla massima manifestazione continentale per club. Partecipazione positiva, che poteva esserlo ancora di più se non fosse stato per qualche sconfitta in volata, ma che ha confermato come le bianconere abbiano gettato le basi per essere protagoniste anche in Europa. A Praga una Virtus vogliosa di far bene, ma già con gli occhi proiettati alla sfida di domenica con Venezia che vale il secondo posto. Proprio per questo in casa bianconera si è deciso di lasciare a riposo Dojkic e Zandalasini per averle in campo nei prossimi appuntamenti. In Repubblica Ceca, Kitija Laksa, appena nominata giocatrice di febbraio, e compagne scenderanno in campo in formazione rimaneggiata, ma con la voglia di chiudere con una nuova affermazione il proprio percorso europeo.

Le altre gare: Szekszard-Polkowice, Bourges-Fenerbahce, Valencia-Olympiacos.

La classifica: Fenerbahce 22, Praha 18, Valencia e Bourges 16, Polowice 14, Virtus 10, Szekszard 6, Olympiacos 2.

Filippo Mazzoni