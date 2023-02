Ore 20,30: la Virtus chiude con l’Olympiacos

Terzultimo appuntamento di Eurolega per la Virtus. La formazione di Giampiero Ticchi scende in campo alle 20,30 al PalaDozza, per ospitare l’Olympiacos. La la sfida non ha più molto valore visto che sia bolognesi che greche sono già eliminate dalla corsa playoff. Probabile turno di riposo per Parker, cambia la modalità di accesso in Piazza Azzarita, che rimane gratuita, ma dopo ma aver esibito il possesso di un biglietto digitale da sottoscrivere tramite Vivaticket. Il ct Lino Lardo la doppia sfida della nazionale in Lussemburgo il 9 e in Svizzera il 12 febbraio ha convocato Cecilia Zandalasini e Olbis Andrè.

Le altre gare: Szekszard-Bourges, Praha-Fenerbahce, Valencia-Polkowice.

La classifica: Fenerbahce 18; Praha 16; Polkowice e Valencia 14; Bourges 12; Szekszard e Virtus 6; Olympiacos 2.