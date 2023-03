Orgoglio Casini "Che meraviglia battere l’Armani Il grande merito di questi risultati va dato a Zanetti"

"La vittoria sul campo dell’Armani un magnifico regalo". Il futuro in Eurolega? "Questo club se lo merita". Lo scudetto? "Possiamo vincerlo o perderlo: ma in ogni caso la Virtus a quei livelli c’è".

Senatore Pierferdinando Casini, da virtussino quanto ha gioito per la vittoria sul campo dell’Armani e per il primato in classifica?

"Tanto: per noi virtussini è stato un magnifico regalo. E mi faccia dire che è stato un regalo che fa onore a tutta la città".

I fortitudini probabilmente non avranno gioito come lei.

"Io invece mi auguro che la Fortitudo possa tornare presto in serie A, perché Basket City ha bisogno del derby".

La Virtus invece di chi ha bisogno per primeggiare anche in Eurolega?

"Avrebbe bisogno di Cordinier: il suo infortunio per il rendimento della squadra è stato devastante".

Come giudica il lavoro di Zanetti e Baraldi?

"Il ritorno della Virtus a questi livelli si deve proprio a un mecenate come Zanetti, che ha raccordato la sua passione per questi colori con quella della città. Quanto a Baraldi, è un professionista che sta guidando il club in modo impeccabile".

Ci sarà pure qualche difetto in questa Virtus.

"In Europa il rendimento dei lunghi è stato troppo altalenante".

Vedi alla voce Jaiteh.

"Jaiteh va sostituito, senza tante chiacchiere: l’abbiamo aspettato a sufficienza".

Altri appunti tecnici che sente di dover fare alla squadra?

"Abbiamo due grandi vecchi, come Belinelli e Teodosic, che come tutti i vecchi, e mi ci metto anch’io, vanno dosati: se vogliamo che siano ancora decisivi non possiamo chiedere loro minutaggi elevati".

Dopo il sorpasso in classifica sull’Armani può arrivare lo scudetto?

"Quando sfidi una squadra come l’Armani lo scudetto lo puoi vincere o perdere: ciò non toglie che arrivare a giocarsi il titolo sia già di per sé qualcosa di grande".

Nessun rammarico quindi?

"Uno solo: non essere riusciti a mettere in bacheca la Coppa Italia, che è un po’ la nostra maledizione. Ma il bello dello sport è che ogni tanto Davide batte Golia. Complimenti a Brescia".

Massimo Vitali