Orgoglio Thiago: "Ci meritavamo questa gioia"

di Massimo Vitali

Il Bologna di Thiago è la forza di quelli che giocano sempre, ma anche di quelli che spesso stanno a guardare e che quando hanno una chance fanno meglio dei titolari. Non c’è cosa che possa rendere più felice un allenatore forgiato attorno all’idea del collettivo come l’italo-brasiliano. "E’ la forza del gruppo – dice il tecnico –. Magari quando stai fuori sei triste e, scusate la parola, incazzato: ma se ti alleni bene e dai sempre il massimo poi hai un’opportunità e puoi far vedere di essere importante. Questo fanno i miei giocatori, che si meritavano questa vittoria". Finisce in gloria, nonostante due probabili abbagli presi dall’arbitro. Poiché è andata bene Motta non vuole farsi il sangue amaro, però non lascia passare tutto in cavalleria: "Abbiamo strameritato di vincere, nonostante due rigori per noi che ci potevano stare: lascio a voi giudicare gli episodi. Anzi no, l’episodio su Sansone per me è chiaro, mi rimando al vostro giudizio invece per Orsolini". Assist per Luca Marelli, il ‘giudice’ degli arbitri di Dazn: "Udogie su Orsolini entra in ritardo, per me è rigore. Sul tiro di Sansone, invece, le immagini non chiariscono se Bijol prenda la palla col braccio". Thiago ascolta e tira dritto per la sua strada, ancorché esibendo un sorriso: "Per me il contatto su Sansone è da rigore...".

Per fortuna i due episodi non hanno inciso sulla vittoria dei rossoblù, che dopo un avvio di partita choc alla Dacia Arena hanno dominato spezzando un tabù-vittorie che durava dal 2016. "Contro una squadra molto fisica come l’Udinese c’era una solo modo per provare a vincere la partita – dice il tecnico del Bologna –. Il segreto era giocare palla a terra, cosa che dopo i primi venti-venticinque minuti abbiamo fatto. Ma è tutto merito loro, perché a un certo punto della partita sono stati bravi a resistere alla pressione degli avversari e non hanno mai rinunciato a giocare. Da lì sono nate tante ripartenze già prima dell’intervallo, più tutte quelle della ripresa". Segno, occhio ai dettagli, che ieri un Bologna pieno di seconde scelte ha saputo tener botta anche sul piano atletico alla forza d’urto dei friulani.

"Siamo andati a contrasto e ne abbiamo vinti tanti", ammette Thiago. Il senso di una domenica da incorniciare è che "i ragazzi sono stati fantastici e si sono strameritati questa vittoria, perché venivano da due partite in cui nonostante buone prestazioni non erano arrivati i punti". Sugli scudi Sansone, e con lui Moro: vedi alla voce panchinari alla riscossa. "Bravi loro, che si sono sempre allenati a mille". Bravo anche Orsolini, nonostante gli strafalcioni davanti alla porta: "Ma da uno con le sue qualità voglio ancora di più".