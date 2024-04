Orienteering: brillano i giovani lambertini e astolfi. Due giorni di Coppa Italia a Comacchio:. Mariani, De Nardis e Zagonel esaltano la Masi

Due giorni di grande orienteering, con due prove di Coppa Italia a Comacchio, nel Ferrarese, con l’organizzazione della polisportiva Masi di Casalecchio. E sono stati proprio i tecnici di casa, Alessio Tenani, Marcello Lambertini e Samuele Curzio a tracciare i percorsi nel quartieri Fattibello e Trepponti con quasi 800 iscritti per entrambe le giornate con ragazze e ragazzi provenienti nono solo dall’Italia, ma anche dall’estero.

Successo per Francesco Mariani nella categoria élite nelle due prove, e doppio argento, sempre nell’élite, per Caterina De Nardis. Bronzo élite anche per Giacomo Zagonel e altri risultati di prestigio a livello giovanile. Doppietta d’oro per Sebastiano Lambertini (under 18) e Zeno Astolfi (under 12) e bronzo per Martino Magagnoli (under 14).

"Abbiamo lavorato intensamente – dicono in coro Tenani, Lambertini e Curzio, i tecnici della Masi che faranno parte anche dello staff tecnico delle gare di Coppa del Mondo a Genova –. Sebbene le due gare sembrassero simili, in realtà erano molto diverse, con l’aggiunta anche di una serie di barriere artificiali per aumentare le difficoltà tra i concorrenti. L’unico aspetto in comune era l’arrivo per entrambi i giorni, ma si correva in quartieri tecnicamente molto diversi tra loro".