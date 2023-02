Oristanio nel mirino

Potrebbe giocarsi una partita nella partita, tra Bologna e Inter domani: fuori dal campo, tra le due dirigenze, in chiave mercato. E’ una partita che esce dal Dall’Ara e dai confini dell’Italia per arrivare in Olanda, dove gioca Gaetano Oristanio, trequartistaala sinistra di piede mancino classe 2002, di proprietà dell’Inter e in prestito fino al 30 giugno al Volendam. Dal Volendam il Bologna prelevò nel gennaio del 2022 Kasius per 2,5 milioni di euro e da allora ha iniziato a monitorare Oristanio, seguendone poi l’evoluzione. Dopo una prima stagione da 7 gol e un assist nella serie B olandese (in 35 presenze), quest’anno il fantasista sta trovando continuità anche in Eredivisie (18 presenze, 1 gol e un assist), collezionando numeri che gli sono valsi la convocazione nell’Under 21 azzurra.

Stando alla stampa olandese, il

talento nerazzurro avrebbe gli occhi addosso di Ajax e PSV Eindhoven e Twente ma è stato riportato anche un inserimento del Bologna e di Sartori, che avrebbe chiesto informazioni sul giocatore. Bologna che continua a seguire anche il talento classe 2004 Uros Kabic del Vojvodina.

m. g.