Orlando: "Ecco come sforno pugili di valore"

CASTEL DI CASIO (Bologna)

C’è una palestra di pugilato che sta sfornando atleti di valore a raffica. Si tratta della Pugilistica Alto Reno Michele Adduci, nascosta nel piccolo comune di Castel di Casio, che dopo 15 anni di attività sta diventando un fiore all’occhiello del territorio spingendo i suoi pugili verso premi e traguardi importanti. L’artefice di tutto questo ha un nome: Emanuele Orlando, detto Lele. "Sono cresciuto come pugile nella storica palestra Quero-Chilorio di Taranto – spiega il 50enne –, ho imparato i rudimenti del mestiere disputando cinquanta combattimenti prima di appendere i guantoni al chiodo. Ma la passione per la noble art e per i suoi ideali più puri è rimasta profondamente radicata in me al punto da spingermi a condividerla ogni giorno con i miei allievi. Tra i punti di forza della Pugilistica Alto Reno vi sono l’umiltà e la voglia di migliorarsi che credo mi appartengono in un mondo in cui quasi tutti si sentono diciamo già arrivati, ho capito che non si finisce mai di imparare". E così anno dopo anno il coach pugliese studia, si confronta con i colleghi e sperimenta nuove metodologie riuscendo a offrire ai suoi ragazzi programmi di allenamento all’avanguardia, dedicandosi anima e corpo tanto ai talenti affermati quanto agli amatori che frequentano la palestra. E non è un caso che i risultati di prestigio arrivano. Il supermassimo 21enne Diego Lenzi si è imposto all’attenzione in Italia vincendo prima i Campionati Italiani under 22, poi il torneo Round Robin Nazionale e infine i Campionati Italiani Elite.

Altrettanto impressionante è stata la stagione sportiva del 14enne figlio d’arte Tommaso Orlando, che dopo avere vinto il prestigioso Torneo Mura, ha raggiunto il gradino più alto del podio ai Campionati Italiani Schoolboy con la maglia azzurra agli Europei in Turchia.

Brillante anche il 2022 della 16enne Sofia Orlando, laureatasi campionessa italiana Junior e giunta terza al torneo Round Robin internazionale. Da non dimenticare Danilo Barile, rientrato in palestra l’anno scorso dopo cinque anni di stop e capace di prendere un bronzo ai Campionati Italiani Elite. Ma questo, per chi conosce il maestro Orlando, sa che è solo l’inizio.

Matteo Alvisi