Orsato sfodera una direzione da numero uno Non c’è rigore sul tocco di Darmian con il braccio

Orsato 7. L’unico vero intrigo lo sbroglia bene, con l’aiuto del Var, al 12’. Sul tiro di Ferguson la palla che carambola sul braccio di Darmian, dopo aver rimbalzato su giocatore e terreno, non giustifica il penalty (contro Sosa, in Samp-Bologna, per analoga dinamica il rigore fu dato: ma fu un errorissimo di Irrati). E’ invece influente la posizione di fuorigioco di Dominguez sulla conclusione di Barrow: giusto annullare il gol. Il resto è una passeggiata con la sigaretta in bocca, nonostante un clima, meteorologico e psicologico in campo, non dei più facili. Non per nulla è il migliore.