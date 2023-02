Orso-Bastoni sfida tinta d’azzurro

Le magie di Orsolini di qua, la fisicità di Bastoni di là. E’ anche in quello spicchio di fascia che si giocherà un po’ dei destini di Bologna-Inter. Orso in casa rossoblù è l’uomo del momento: basti dire che tra gol (3) e assist (2) ha preso parte a cinque delle ultime sei reti rossoblù. E’ un fatturato alla Arnautovic. E non a caso Orsolini si è caricato la squadra sulle spalle soprattutto da inizio gennaio, ovvero da quando il nazionale austriaco ha piantato le tende in infermeria. Bravo Orso, che se ne frega (per modo di dire) degli errori, perché ha capito che pesano molto di più, nell’economia rossoblù, le giocate che azzecca: vedi il gol al sette con la Sampdoria, icona del suo momento felice.

Ma anche Bastoni, che ha due anni meno di Orsolini (è un classe ‘99), a incisività non scherza. Col Porto il ragazzo di Casalmaggiore (Cremona) è stato protagonista e ha sfiorato perfino il gol. In campionato poi proprio dalla notte di Inter-Bologna Bastoni si è guadagnato una maglia da titolare che ha mollato solo una volta, il 13 febbraio con la Sampdoria. Una curiosità: Orsolini e Bastoni sono stati compagni per una notte nell’Italia di Mancini, quando l’11 novembre 2020 gli azzurri a Firenze superarono per 4-0 in amichevole l’Estonia. Orso segnò un gol, Bastoni (alla prima chiamata) rimase a guardare.

m. v.