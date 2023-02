Orso d’oro: una clausola rescissoria per lui

di Marcello Giordano

Sul cielo di Bologna splende una stella. E la notizia è che la stella polare, aspettando il rientro di Marko Arnautovic, è quella di Riccardo Orsolini. C’era una volta un gruppo dipendente dal suo numero 9. Ora non più, c’è una squadra in grado di scoprire nuovi protagonisti di partita in partita, in cui ognuno dipende dall’altro. E in un sistema simile è tornato a galla in maniera prepotente il talento di Riccardo Orsolini. Si è ripreso il Bologna, ha ritrovato entusiasmo, sorriso e fame, il numero 7. E a suon di gol viaggia pure verso il ritorno in nazionale. Le big hanno acceso i riflettori su di lui e il Bologna studia la possibilità di una clausola rescissoria per strappargli quel rinnovo che tarda ad arrivare.

I numeri sono chiari e non mentono: 4 gol nelle ultime 5 gare, 5 nelle ultime 8, 7 nelle ultime 13, a cui si aggiungono 3 assist. Il che significa che ha messo il proprio zampino in 10 degli ultimi 19 gol dei rossoblù. Decisivo una volta su due, da fine gennaio tutte le domeniche. E’ il terzo miglio marcatore italiano della serie A con 7 reti, dietro a Zaccagni e Immobile, di gran lunga l’italiano più in forma del momento.

E allora, in vista delle convocazioni di Mancini per marzo, Riccardo Orsolini pregusta il ritorno in azzurro. L’ultima volta è datata novembre 2019: in gol nell’amichevole con l’Estonia, un gol e due assist nella goleada (9-1) con l’Armenia, valida per le qualificazioni all’Europeo. Ma quella era l’Italia di Chiesa, Zaniolo, Insigne, Bernardeschi ed El Shaarawy. E quello era un Orso che si sarebbe incupito nel dualismo con Skov Olsen e nelle difficoltà del mondo rossoblù dell’epoca. Quel ciclo azzurro è terminato tra giocatori che hanno lasciato l’Italia, infortuni e problemi vari. Orso, insomma fiuta la possibilità di prendersi anche la nazionale.

E il Bologna fiuta l’aria dei grandi club sul ragazzo: il suo nome circola con insistenza tra Roma e Lazio, dopo averlo fatto nelle ultime stagioni in ambito Torino, Fiorentina e Siviglia. Il contratto scade il 30 giugno 2024 e urge il rinnovo, o sarà cessione forzata in estate. Problema: il Bologna ha fissato il tetto del rinnovo, suo e di Dominguez, a 1,5 milioni, data la necessità di abbassare il monte ingaggi, attualmente superiore ai 55 milioni lordi. E Orso guadagna già 1,3. Ma c’è una soluzione possibile: la clausola rescissoria. Orsolini è riconoscente al Bologna, si trova bene in città, nel gruppo e con Thiago e non è intenzionato ad andarsene ora che si intravvede la possibilità del salto di qualità. A meno della chiamata della big e dell’offerta della vita: Orso e il suo entourage vorrebbero la garanzia che qualora dovesse arrivare l’offerta irrinunciabile il Bologna non chiederebbe la luna e non lo fermerebbe. Una clausola rescissoria intorno ai 25 milioni potrebbe essere la soluzione. E’ su questo che gli uomini mercato rossoblù e gli agenti di Orsolini stanno lavorando nelle ultime ore e a Casteldebole torna a crescere la fiducia. La stessa proposta è stata avanzata anche a Dominguez, con l’agente che dovrà far sapere in settimana se si possa lavorare in questa direzione.