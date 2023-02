Orso e Nico, febbraio mese decisivo

di Marcello Giordano

Chiuso il mercato, si apre un’altra partita decisiva per il futuro: quella dei rinnovi. Dominguez e Orsolini, per età, titolarità e quotazioni, rappresentano le priorità e per loro c’è una data di scadenza: o il rinnovo arriverà entro febbraio o il Bologna potrebbe anche ritenerli sul mercato, dal momento che di nodi da sciogliere in vista dell’estate ce ne sono parecchi e Sartori e Di Vaio hanno bisogno di programmare il Bologna che verrà. I contatti con gli agenti sono continui. C’è ottimismo per Orso, che ha ritrovato fiducia, gol e continuità. Per Dominguez, resta la distanza di 200mila euro da limare tra richiesta (1,5 milioni più bonus) e offerta (1,5 bonus inclusi) e un po’ di timore, dato che l’agente da agosto non si è mai palesato a Bologna per un faccia a faccia, considerata anche la tendenza di mercato di portare i giocatori a scadenza o in prossimità per forzarne la cessione: vedi Svanberg.

L’intenzione del Bologna sarebbe quella di confermare entrambi per offrire a Thiago Motta, in vista della prossima stagione, continuità rispetto all’undici iniziale attuale, ma dato il contratto in scadenza nel 2024 in caso di mancato accordo i giocatori dovranno essere ceduti per evitare di perderli a zero. Ci sarà da discutere anche con Adama Soumaoro, altro giocatore in scadenza nel 2024, che sta trovando fiducia da parte di Motta. Il classe ‘92 è un over 30, guadagna circa 800mila euro e il rinnovo dipenderà dalle richieste, con la dirigenza che non esclude in caso di mancato accordo di portarlo a scadenza, avendolo pagato 1,8 milioni nell’estate del 2021: il suo acquisto è stato quindi in buona parte ammortizzato a bilancio.

La rivoluzione, passerebbe eventualmente da altri. In scadenza a giugno figurano infatti Medel (il cui rinnovo è possibile), oltre a Soriano, De Silvestri e Sansone, che chiamano 4 milioni netti di stipendi e il cui futuro sarà discusso a primavera e passerà anche dal monte ingaggi che il Bologna deciderà di stanziare ma che dovrà essere visto al ribasso. L’intenzione è quella di approfittare della situazione per apportare una nuova infornata di giovani talentuosi per aprire un nuovo ciclo e garantire futuribilità e future plus valenze. Non a caso nell’ultimo giorno di mercato il Bologna ha tentato un’offerta last minute per Doig (prestito oneroso con obbligo di riscatto a 5 milioni) e Bamba (prestito con obbligo a 4). Non a caso Schouten è sotto esame, come pure Barrow e Bonifazi, fermo ai box. E un’altra posizione da sistemare è quella di Nikola Moro, che sta convincendo: il problema è che il riscatto dell’ex Dinamo Mosca è fissato a 7 milioni. Le possibilità di una sua riconferma passeranno da un rinnovo del prestito, con diritto di riscatto ribassato a 5, perché alla cifra attuale difficilmente potrà essere confermato. Anche perché 5,5 milioni sono già messi in preventivo per il riscatto di Stefan Posch dall’Hofennheim, arrivato con obbligo di riscatto condizionato ai risultati della squadra e al 60 per cento di presenze che l’austriaco, ormai titolare inamovibile, salvo sorprese realizzerà.