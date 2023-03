Orso e Nico per completare l’opera

I rinnovi di Orsolini e Dominguez per completare l’opera: ecco la prossima missione di Giovanni Sartori. "Mai più un caso Svanberg, i rinnovi saranno tema cruciale di questa stagione", sancì l’ad rossoblù Fenucci nel giorno della presentazione del responsabile dell’area tecnica. Il rinnovo di Skorupski è arrivato. Ora urge sciogliere i nodi di due pedine fondamentali del Bologna di Thiago Motta. perché Orso è il miglior marcatore rossoblù con il nuovo tecnico (7 gol stagionali e 4 nelle ultime 5 partite), finito nel mirino delle big italiane e in odor di ritorno in nazionale: "Se continua così rientra nel giro", ha dichiarato il ct azzurro Mancini. E Dominguez è centro di gravità della mediana.

Il Bologna è pronto a concedere la clausola rescissoria intorno ai 25 milioni per garantire a entrambi la cessione qualora dovesse arrivare la chiamata della vita, nella speranza che tanto basti a convincerli a firmare il rinnovo a 1,5 milioni a stagione. In caso contrario, dovrà essere addio in estate, dato che saranno a un anno dalla scadenza.

m.g.