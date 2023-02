Orso, la febbre di spaccare il mondo Thiago ritrova la sua arma letale

di Marcello Giordano

Faticano a fermarlo gli avversari, figurarsi se poteva farsi mettere all’angolo da due linee di febbre: per giunta in vista del big match con l’Inter. A Casteldebole la paura è passata: l’uomo più in forma del momento c’è, Riccardo Orsolini è tornato in gruppo ieri lasciandosi alle spalle l’influenza ed è pronto per le 12.30 di domenica. Tre reti nelle ultime quattro gare, sei nelle ultime dodici: il momento magico può continuare. O meglio, farlo proseguire è l’intenzione del numero 7, attaccante di riferimento e più prolifico dei rossoblù da quando siede in panchina Thiago Motta. Ha segnato a Samp, Fiorentina, Spezia, Atalanta, Torino e Monza e l’Inter capita a puntino per l’esterno destro rossoblù, che cerca il primo sigillo della stagione con una big. Di più: cerca il primo gol della carriera contro l’Inter. Il tutto mentre è chiamato a giocare una partita nella partita: quella per il rinnovo.

"Una soluzione alla fine la troveremo", ha dichiarato Orsolini dopo la vittoria di Firenze. Guadagna 1,3 milioni netti, ha il contratto in scadenza nel 2024, in estate sarà a un anno dalla scadenza e ha da poco saputo che il Bologna ha fissato (per lui e per Dominguez) il tetto del rinnovo a 1,5 milioni netti. Ma a Bologna è tornato a essere riferimento indiscusso e studia da capitano, avendo indossato la fascia a più riprese in questo periodo di emergenza. E’ pure una delle poche anime italiane del gruppo e di questo passo non farà fatica a ritrovare una maglia azzurra.

Ma i motivi per continuare a fare bene non gli mancano. Anche in chiave mercato. Perché in queste ore, il suo nome circola su entrambe le sponde della capitale. La Lazio lo aveva sondato in estate, quando era giocatore in crisi e in discussione, ma il Bologna non volle saperne di cederlo a prezzo scontato o in prestito: per lo stesso motivo sono decadute nell’ultimo anno e mezzo le proposte di Fiorentina, Torino e Siviglia. "Il ragazzo vale, non si svende e non si vende", fu la posizione ultima del Bologna, che ora può dire di averci visto lungo. Ma pure la Roma, stando alle ultime voci, ora starebbe iniziando a farci un pensiero in chiave futura, dopo la cessione di Zaniolo in estate. Il Bologna intanto se lo gode e spinge per continuare a goderselo anche nelle prossime stagioni, provando a blindarlo, sapendo che è inevitabile che con numeri così, nell’ambito di una trattativa di rinnovo, spuntino interessamenti e rumors. Interessamenti e rumors che fin qui non hanno turbato il numero 7, che dal 31 ottobre viaggia alla media di un gol ogni due partite e ha timbrato anche tre assist: uno, involontario, contro l’Inter all’andata. Domenica, l’Orso, proverà a dare una zampata ancor più decisa: ai nerazzurri a un futuro tutto da scrivere di cui è tornato padrone.