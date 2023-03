Orso, motivazioni doppie: rossoblù e azzurre

Riccardo Orsolini non molla. Di più: ci prova. Ieri, il numero 7 rossoblù è tornato in gruppo, con l’obiettivo di riprendersi una maglia da titolare in vista della trasferta di sabato a Salerno. In ballo, c’è una gara delicatissima, che può tenere in corsa e rilanciare le quotazioni europee del Bologna. Ma ci sono pure le ambizioni personali, che rendono la gara con la Salernitana qualcosa di più di una semplice partita. C’è il ruolo di leader tecnico della squadra, tanto per cominciare: perché mentre sotto le Due Torri tiene banco la querelle Arnautovic, è un dato di fatto come il numero 7 si sia preso il ruolo di capo cannoniere della squadra nella gestione Motta, con 7 reti: una in meno del numero 9 e tra l’altro tutte realizzate senza l’austriaco in campo. Il Bologna è a secco da due gare, da quando Arna è tornato rimanendo relegato in panchina, si dice. Vero, ma lo è altrettanto che con la Lazio non c’era neppure Orso, a segno in 5 delle ultime nove partite e in quattro delle ultime sei: in queste sei partite, i rossoblù hanno segnato 7 gol e Orsolini, con 4 reti e 2 assist, ha inciso in 6 di queste 7 reti. E’ l’uomo decisivo e del momento.

Di lui è tornato ad accorgersi Roberto Mancini, pronto a convocarlo: "Se continua così tornerà in nazionale", ha detto il ct. E infatti la seconda partita nella partita che offre un motivo in più a Orso per bruciare le tappe del recupero è proprio la nazionale. Il numero 7 è stato pre convocato. E’ il terzo giocatore italiano nell’elenco dei marcatori della serie A, dietro a Immobile (9 gol) e Zaccagni (8), ha vestito la maglia azzurra due anni e mezzo fa e spera di entrare a far parte del giro che porterà alle fasi finali della Nations League di giugno e agli Europei. Insomma, Orsolini non vuole perdersi questa possibile chiamata ed è ben conscio che in caso di forfait mai la pre convocazione si trasformerebbe in chiamata. Chiamata che accenderebbe ancor di più i riflettori di Lazio, Roma e Milan nei suoi confronti complicando ulteriormente la partita del suo rinnovo di contratto, che tarda a sbloccarsi. E allora, Orso vuole andare a Salerno, giocare e segnare per fugare ogni dubbio sulle proprie condizioni. Peccato che i dubbi saranno fugati solo in giornata.

Marcello Giordano