Orso-Nico, la partita slitta a giugno Ferguson: "Resto almeno due anni"

di Marcello Giordano

Un altro mese sta volgendo al termine e senza novità alle voci rinnovi di contratto di Riccardo Orsolini e Nicolas Dominguez. Dal ritiro della Scozia, invece, arrivano segnali importanti di apertura al rinnovo di Lewis Ferguson, per bocca del diretto interessato. "No news, good news", dicono gli inglesi. Non in questi casi. Se tra dicembre e gennaio Dominguez e Orsolini spiegavano di stare bene a Bologna lasciando intendere che una soluzione si sarebbe trovata, negli ultimi mesi è calato il silenzio sulle vicende. I contratti di attaccante e centrocampista, pedine chiave del Bologna di Thiago Motta, sono in scadenza al 30 giugno 2024, fra poco più di un anno e senza prolungamento il loro destino pare scritto: cessione. Non è quello che vogliono tecnico e società, con quest’ultima che ha proposto il rinnovo a 1,5-1,6 milioni netti, con apertura all’inserimento di una clausola rescissoria che garantisca ai giocatori di poter accettare l’occasione di una big, qualora bussi alla porta portando tra i 20 e i 25 milioni.

Da Casteldebole non arrivano buone sensazioni: una decisione sarà presa a giugno, è quanto filtra sull’argomento. Segno che il Bologna, che vorrebbe rifondare su di loro la squadra del futuro, mantenendo l’ossatura attuale e investendo su nuovi prospetti eventualmente sacrificando qualche contratto pesante in scadenza (De Silvestri, Medel, Soriano e Sansone) è consapevole di dover aspettare le riflessioni dei calciatori: Orso interessa a Roma, Lazio e Milan, l’argentino a Fiorentina e Lazio, ma ha mercato anche in Spagna. Il Bologna aspetta e spera che i due diano ulteriore fiducia al nuovo corso rossoblù. Questo è quello che pare aver intenzione di fare Ferguson, che ha parlato dal canale youtube della federazione scozzese, che ha lanciato il docu-film ‘Forza Scozia’ Lewis Ferguson e Aaron Hickey, il presente e il recente passato scozzese a Bologna e nel Bologna.

"Non c’è nulla al momento che mi spinga lontano da dove sono, sono concentrato solo sul Bologna: non mi vedo da nessun’altra parte per almeno un altro paio di anni", ha detto Ferguson, che ci ha messo la faccia andando contro corrente rispetto alle parole del suo agente, che solo un mese fa aveva fissato il prezzo di una sua cessione a 9 milioni parlando dell’interesse della Juventus (poi sono usciti rumors sulla Lazio) e di un possibile futuro anche tra Bundesliga e Premier. Ferguson si vede a Bologna, a completare con i rossoblù e Thiago il percorso di crescita: "All’inizio non è stato facile. Ho dovuto scontare due giornate di squalifica, poi ho fatto l’esordio ma non ho più giocato per 4 gare fino al cambio di allenatore. L’arrivo di Motta, per me e la squadra, è stato una sorta di nuovo inizio". Ed è coinciso con il ritorno nel giro della nazionale per il centrocampista, a cui il Bologna intende proporre l’adeguamento dagli attuali 250mila euro a circa il doppio.