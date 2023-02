Orso sicuro: "Ci toglieremo tante soddisfazioni"

di Marcello Giordano

La Fiorentina è al tappeto, il Monza già nel mirino, come il settimo posto del Torino distante una sola lunghezza. E sempre nel segno di Riccardo Orsolini. Gol e assist contro lo Spezia. Gol e assist anche a Firenze, dove il Bologna non vinceva da 13 anni: "Bellissima domenica con un grande esodo di bolognesi che ci hanno dato tanta carica per la vittoria. Siamo in un buon momento di forma e i tre punti di oggi lo testimoniano", racconta il numero 7.

C’è voglia di sognare. Lo racconta l’esodo. C’è la possibilità di provarci e a raccontarlo c’è molto altro: "Abbiamo avuto momenti difficili ma li abbiamo affrontati e superati". Li ha affrontati e superati anche Orsolini, che ora guarda avanti: "Sto trovando continuità, mi sono responsabilizzato, la squadra mi aiuta e anche il mister".

Per lui sono tre reti e due assist nelle ultime 5 gare, 5 reti nelle ultime 10 partite, le ultime due consecutive. Numeri da bomber: "Fa piacere ma quel che conta è la vittoria di squadra. Sono contento per Posch che fa tanti gol e sono contento di avergliene fatto segnare qualcuno". Piedi per terra, però: "La classifica non va guardata, pensiamo gara per gara senza pressioni. Voliamo basso e ci toglieremo delle soddisfazioni".

E arriverà anche il rinnovo del contratto in scadenza al 30 giugno 2024: "Troveremo una soluzione, ora mi concentro su quello che devo fare in campo, verrà tempo per parlarne".

Ora è il tempo di sognare. Senza sbandierare ambizioni a parole, ma con i fatti sul campo. Parola di Lukasz Skorupski, non impeccabile sul pareggio di Saponara, provvidenziale nello sventare il possibile vantaggio viola su Gonzalez: "La parata su Gonzalez? Merito del duro lavoro che svolgo con lo staff", dice il portiere, che si esalta nel collettivo. "Sono orgoglioso di questa squadra, di questo staff e dei nostri splendidi tifosi. Bellissima vittoria: torniamo a Bologna con tre punti preziosi. Dedico la vittoria alla mia famiglia e ai tifosi che oggi sono accorsi in massa. Speriamo di continuare così". E di scalare la classifica. L’Europa è a un solo passo, il famoso salto di qualità pure. Il Bologna vuole uscire dall’anonimato delle ultime stagioni: "Speriamo di rimanere più in alto possibile e di guadagnare posizioni su chi sta subito sopra di noi".