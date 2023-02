Orsolini a Marassi per fare gli straordinari

di Massimo Vitali

Riflettori puntati su Marassi, su il sipario: entra in scena Riccardo Orsolini. Nel Bologna di Motta che oggi deve provare a cancellare il passo falso col Monza neutralizzando la rabbia di una Samp alla disperata ricerca di punti salvezza, c’è un attore consumato che sul palco di Genova quasi sempre si esalta. Orso mise la firma di un gol e un rigore procurato nel 2-1 del 2019-20. Cinque mesi dopo si ripresentò a Marassi bissando il fatturato personale e il risultato di squadra: gol e autorete di Regini nata da un suo corner, che permisero ai rossoblù di Mihajlovic di imporsi con un altro 2-1. Nella scorsa stagione il Bologna ha vinto di nuovo per 2-1 ma Orso è rimasto in panchina. Oggi no, Motta gli chiederà di essere ancora una volta protagonista, specie in una squadra che si presenta orfana dei suoi attaccanti di ruolo. Con Arnautovic, Zirkzee e Sansone ai box o Barrow fa il Lazzaro che per una volta si alza e cammina (tradotto: torna a segnare) oppure tocca dipendere dalle giocate di Orsolini, più che mai trascinatore da quando Motta è riuscito a dare un verso al Bologna. I numeri nel calcio non sono tutto e tuttavia spesso aiutano a inquadrare il senso di una stagione: Orsolini si è sbloccato in zona gol il 31 ottobre col Monza e da allora ha infilato una striscia di 5 gol e 3 assist in 11 partite. Con una brusca accelerazione a gennaio, quando di fatto si è conquistato il ruolo di attore protagonista causa la latitanza, per infortunio di Arna: dopo il gol all’Atalanta Orso ha confezionato il pacchetto ‘gol + assist’ sia con lo Spezia che con la Fiorentina. Col Monza, invece, anche lui è andato sbattere contro il muro di Palladino. Ma se c’è stato un rossoblù che domenica ha provato a cambiare l’inerzia della partita con un guizzo quello è proprio Orsolini.

Mihajlovic, quando parlava di lui, batteva spesso sul tasto della continuità e Motta si è presto accodato al registro del predecessore. La verità, però, è che anche nelle stagioni in cui si è protratto più a lungo il suo letargo l’Orso non ha mai smesso di assestare zampate sottoporta. Nelle quattro stagioni piene fin qui giocate con la maglia del Bologna ha oscillato tra i 6 e gli 8 gol a campionato. Il totale fa 40 gol ufficiali in 171 partite, che rappresentano la risposta più convincente a chi lo accusa di non essere abbastanza incisivo. Oggi a Marassi partirà dall’amata mattonella di destra, lui che a sinistra ci va con lo stesso entusiasmo con cui un pisano fa un giretto in centro a Livorno. Sullo sfondo c’è la partita del rinnovo di contratto, in scadenza nel 2024, che per i dirigenti di Casteldebole non è meno cruciale di quelle che il ragazzo sta giocando sul campo. "Penso solo a giocare, ci sono altri compagni il cui contratto scade prima", ha detto di recente Orso. Gesto di cavalleria o bisogno di chiudersi nel pensatoio?