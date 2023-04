Orsolini e Dominguez i dubbi della vigilia

Torna Skorupski tra i pali. Restano ai box Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic, che saranno rivalutati dallo staff sanitario rossoblù nei primi giorni della prossima settimana e restano a rischio anche per il match casalingo con il Milan. Sono queste le prime certezze di formazione in vista della trasferta di Bergamo, dove salvo sorprese viaggia verso la riconferma anche la linea difensiva composta da Posch, Soumaoro, Lucumì e Kyriakopoulos. I dubbi sono rappresentati da Orsolini e Dominguez, rientrati in gruppo già da una settimana. Ma Orso non è ancora al top a causa del problema all’addome e nel mezzo Moro, Schouten e Ferguson sono in palla: lo scozzese è diffidato, ma Thiago difficilmente farà calcoli in vista dell’Atalanta. E allora possibile anche la riconferma del tridente composto da Aebischer, Sansone e Barrow.