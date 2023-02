Orsolini e Dominguez: il club fissa il tetto per i rinnovi

Il Bologna non molla la presa. Se Lewis Ferguson rappresenta una nuova priorità alla voce dei rinnovi, che sarà discussa a primavera, Riccardo Orsolini e Nicolas Dominguez rappresentano partite aperte fin dall’estate, e mai chiuse. Si avvicina la fine di febbraio e con essa la necessità di iniziare a programmare il mercato che verrà e così la dirigenza, che ha contatti costanti con l’entourage di entrambi i calciatori, ha deciso di rompere gli indugi. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti il club ha fissato un tetto economico entro il quale non intende esporsi, avendo già un monte ingaggi che supera i 55 milioni e avendo la necessità di ridurlo per contenere i costi. Insomma, oltre il milione e mezzo netto di ingaggio, tanto per Dominguez, quanto per Orsolini, non andrà. Sabbag e Minieri, gli agenti dei due calciatori, sono stati messi al corrente: ora tocca a calciatori e procuratori far sapere se intendano starci e trattare, entro questo range, parti fisse e bonus per arrivare alla fumata bianca.

"A Bologna sto bene", ha dichiarato nel recente passato Dominguez. Mentre Orsolini sull’argomento si è spinto oltre, dopo il match con la Fiorentina: "Una soluzione alla fine sono convinto che la troveremo". A breve si capirà se vada bene o meno la nuova condizione posta dal Bologna, che in caso contrario saprà di dover mettere entrambe le pedine sul mercato in estate, ma che non intenderebbe farlo. Di certo c’è che Dominguez guadagna circa 750mila euro e il tetto fissato dal Bologna rappresenterebbe il raddoppio dello stipendio. Per Orsolini la forbice è più stretta. Perché le indiscrezioni secondo le quali il numero 7 guadagni 1 milione netto corrispondevano al vero dopo l’ultimo rinnovo, quando l’accordo prevedeva però uno stipendio a crescere: l’attaccante, già in questa stagione, guadagna 1,3 milioni netti. A Bologna, però, con Thiago, entrambi hanno ritrovato fiducia, centralità e continuità: di impiego e rendimento e con essa la speranza di ritrovare quella nazionale assaggiata e persa da entrambi. Anche questo è argomento di riflessione sul tavolo che fa sì che la trattativa sia per entrambi delicata, ma ancora aperta. Perché a Bologna, Dominguez e Orsolini, sanno che lascerebbero un club e un percorso che pare davvero vicino al salto di qualità, mentre altrove non sanno cosa troverebbero: forse più denari, che però non sono ancora sul tavolo.

Il Bologna spinge e anche quest’ultima mossa di fissare un tetto va nella direzione di cercare di stringere i tempi: perché le prestazioni dei due portano comunque a pensare che alla loro porta possano tornare a bussare a breve club italiani interessati, come Fiorentina, Lazio, Toro e club spagnoli come Atletico Madrid o Siviglia.

Marcello Giordano