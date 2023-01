Orsolini: "I bilanci solo a fine campionato"

di Giacomo Guizzardi

Mette le mani avanti Riccardo Orsolini, sia sul futuro sia sul suo presente, che al momento è rappresentato dalla rete contro lo Spezia, la quarta del suo campionato: "Il rinnovo? Ho ancora un anno e mezzo, poi ci sarà tempo per parlare. Prima bisognerà pensare a quei giocatori che scadono a giugno".

Un rinvio, quando i tempi saranno maturi. Come per l’Europa, discorso ancora acerbo per il numero sette: "Non mi piace parlarne né dare false aspettative o promesse ai tifosi. Ciò che possiamo dire è che daremo il massimo come ieri, e a fine campionato tireremo le somme".

La gara contro lo Spezia racconta di un Orsolini presente nella quasi totalità di azione offensive dei suoi, al netto di errori tecnici; quando le cose girano, però, arrivano anche i gol: "Io migliore in campo? Non me la sento di dirlo perché è merito di tutta la squadra – spiega Orso – anche il mio gol è frutto del lavoro di squadra. L’assist a Posch è fortuito: la prima idea era di stoppare la palla, non l’ho agganciata, è venuto fuori un assist. Col senno di poi dico fortunatamente".

Una crescita personale che passa attraverso i risultati del Bologna: "Siamo stati bravi, dovevamo compattarci e unirci e abbiamo chiuso il primo tempo in vantaggio, segnando il secondo gol nella ripresa. Penso che il mister sia soddisfatto. Io nell’ultimo periodo mi sono responsabilizzato, ho dovuto fare quello step di maturazione che serve a un ragazzo della mia età. Speriamo di continuare così".

Se gennaio ha regalato a Orsolini due reti, contro Atalanta e Spezia, la gara di ieri gli ha consegnato la fascia di capitano: "In assenza di Soriano mi prendo volentieri la responsabilità della fascia, mi inorgoglisce".

A Orsolini è toccato l’onere e l’onore di segnare il gol del 2-0, ai piedi di Cambiaso, scelto a sorpresa al posto di Lykogiannis come esterno sinistro di difesa, è nata la rete del vantaggio: "Volevamo vincere questa partita, peccato il pareggio di lunedì con la Cremonese, perché avevamo creato molto e meritavamo i tre punti".

Un Cambiaso che contro lo Spezia si è avvicinato alla versione vista l’anno scorso: "Questa vittoria ci ha dato tanto, stiamo facendo bene e Motta ci sta facendo esprimere un bel calcio. Lui ci chiede gioco offensivo e noi lo stiamo accontentando".